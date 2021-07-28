خفر السواحل التركي يحتجز أكثر من 200 مهاجر أغلبهم أفغان كانوا في طريقهم لإيطاليا

قال خفر السواحل التركي والمنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، إن السلطات التركية احتجزت قاربا يقل أكثر من 200 مهاجر أفغاني في بحر إيجه كان متجها إلى أوروبا. وذكر مسؤول في خفر السواحل أن المهاجرين كانوا في طريقهم إلى إيطاليا على ما يبدو. وأضاف أن أغلب المهاجرين، وعددهم 231، كانوا من أفغانستان، في حين كان عدد قليل منهم من سوريا وإيران وإريتريا وباكستان.

واحتجز خفر السواحل مواطنين تركيين كانا يقودان القارب، ونقل المهاجرين إلى مركز ترحيل في بلدة أيواجيك بغرب تركيا. وشهدت تركيا في الأسابيع الماضية تدفقا جديدا للمهاجرين الأفغان الذين عبروا حدودها الشرقية مع إيران، وسط تصاعد العنف في أفغانستان. واحتجزت السلطات التركية قرابة 1500 مهاجر الأسبوع الماضي.

المصدر: روسيا اليوم