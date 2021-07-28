بحصلي: لتعديل أسعار السلع تماشيًا مع سعر صرف الدولار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2021 - 10:30

بحصلي: لتعديل أسعار السلع تماشيًا مع سعر صرف الدولار

منذ 45 mins 28 July، 2021
رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني البحصلي
لبنان

أكد رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي “الالتزام بتعديل لوائح الأسعار بما يتماشى مع سعر الدولار واعتماد تسعيرة 19000 ليرة”، مشيرًا إلى “التعاون الكامل بين النقابة ووزارة الاقتصاد التي ترسل دوريات لمراقبة للتأكد من هذا الالتزام”.

وشرح بحصلي في حديث اذاعي أن “الواقع العام الذي يلاحظه المواطنون هو تعديل الأسعار صعودًا بشكل أسرع من التعديل نزولًا”، مشددًا على أن “التسعير من المستورد إلى التجار يحصل بالوتيرة عينها صعودًا ونزولًا”.

كما دعا بحصلي التجار وأصحاب السوبرماركات إلى “الإسراع بتعديل أسعار السلع تماشيًا مع سعر صرف الدولار، علمًا أن هناك صعوبة لدى المحال الصغيرة بتحمّل عبء تراجع الأسعار بنحو ثلاثين في المئة بصورة مفاجئة”.

المصدر: وسائل اعلام لبنانية

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