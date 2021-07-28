السعودية: نؤكد ثقتنا في القيادة التونسية بتجاوز هذه الظروف

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن “المملكة تقف مع كل ما يدعم أمن تونس واستقرارها”، مشيرة إلى أنها “تؤكد ثقتها في القيادة التونسية بتجاوز هذه الظروف”.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن “حكومة المملكة تابعت مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية التونسية الشقيقة”.

وأضافت أن “المملكة تحترم كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمرا سياديا، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار الجمهورية التونسية الشقيقة”.

وتابعت أن “المملكة تؤكد ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره”.

ودعت السعودية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

المصدر: وكالات