بالفيديو | اعتقال خلية تابعة للموساد في ايران وضبط شحنة كبيرة من الأسلحة كانت بحوزتها

اعتقلت أجهزة الأمن الإيرانية خلية تابعة للموساد الاسرائيلي، حيث ضبطت معها شحنة كبيرة من الأسلحة والعتاد غربي البلاد. واعلن مدير عام دائرة مكافحة التجسس بوزارة الامن الايرانية عن اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الموساد الاسرائيلي مع ضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والعتاد في حدود غرب إيران.

وأفادت العلاقات العامة بوزارة الأمن الايرانية في بيان اصدرته اليوم، أن مدير عام دائرة مكافحة التجسس في الوزارة قال في تصريح له، “انه وفي سياق الرصد والسيطرة الاستخبارية خارج الحدود والاجراءات الاستخبارية العملانية الواسعة من قبل رجال الامن، فقد تم اعتقال شبكة من العناصر العميلة لجهاز الاستخبارات الصهيوني “الموساد” وضبط شحنة كبيرة من الاسلحة والعتاد كانت بحوزتهم، بعد دخولهم من حدود غرب البلاد”.

المصدر: يونيوز