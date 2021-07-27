الأمم المتحدة: المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي قاربت على النفاد – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 22:12

الأمم المتحدة: المساعدات الغذائية إلى إقليم تيغراي قاربت على النفاد

منذ 15 mins 27 July، 2021
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الامم المتحدة

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن المساعدات الغذائية التي قدمها لإقليم تيغراي في إثيوبيا ستنفد هذا الأسبوع، حسب ما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.

وكان البرنامج الأممي أعلن مطلع الشهر الجاري استئناف توصيل المساعدات إلى الإقليم الذي يعاني أزمة غذائية وصلت حد المجاعة، وحسب إحصاءات الأمم المتحدة فإن أكثر من 400 ألف من سكان الإقليم يعانون المجاعة حاليا.

ومنذ أكثر من 8 أشهر يشهد الإقليم اشتباكات بين القوات الحكومية الإثيوبية مع بعض المناطق التي ساندتها لاحقا، من جهة، وقوات جبهة تحرير تيغراي.

المصدر: وكالات

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