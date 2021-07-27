مقتل شخصين بانفجار في مجمع للكيماويات غرب ألمانيا

قتل شخصان على الأقل وأصيب عشرات الآخرين جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء في مجمع كيمبارك للكيماويات بمدينة ليفركوزن غرب ألمانيا.

وذكر مدير مجمع كيمبارك، لارس فريدريش، أن رجال الإنقاذ عثروا على جثة شخص بعد الانفجار، حيث أصيب ما لا يقل عن 31 شخصا.

وأضاف فريدريش، في بيان مكتوب: “نحن قلقون للغاية بشأن هذا الحادث المأساوي ووفاة موظفنا”.

ولاحقا أفاد المكتب الإعلامي للمجمع، الذي يضم منشآت لنحو 70 شركة، أن “شخصا آخر قتل جراء الانفجار” بينما لا يزال 5 أشخاص بين أعداد المفقودين.

وقالت سلطات مدينة ليفركوزن سابقا إن انفجار مجمع كيمبارك، على بعد حوالي 20 كيلومترا شمال كولونيا على نهر الراين، وقع في صهاريج تخزين المذيبات.

المصدر: وكالات