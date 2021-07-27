حسن: ليكون الجميع إلى جانب المواطن في هذا الظرف الصعب

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن وفدا من تجمع أصحاب الصيدليات وتناول البحث أزمة الدواء والتحرك الذي يقوم به التجمع على خلفية هذه الأزمة.

وشدد حسن على “ضرورة أن يكون الجميع إلى جانب المواطن في هذا الظرف الصعب”، واضاف أن “الحكمة في تحديد سقف التحركات والمطالب تتطلب محاكاة التحديات الراهنة”.

وأكد حسن أن “المشكلة الأساسية هي تلك الحاصلة بين الوكلاء والمصرف المركزي الذي حول ثلاثين مليون دولار خلال الأسبوع المنصرم”، وتابع “أما الآن فإن الوزارة تقوم بتتبع مسار الأدوية بعدما دخلت كوسيط مع الشركات التي تتكتم على المبالغ التي قبضتها خلال هذا الأسبوع”.

وأضاف حسن ان “الوزارة تسعى للاتيان بالفواتير التي دفعها المصرف للشركات من أجل تتبع الأدوية بدءا من المستودعات وصولا إلى توزيعها في السوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام