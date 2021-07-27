حسن: ليكون الجميع إلى جانب المواطن في هذا الظرف الصعب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 19:38

حسن: ليكون الجميع إلى جانب المواطن في هذا الظرف الصعب

منذ 19 mins 27 July، 2021
حمد حسن
لبنان

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال في لبنان حمد حسن وفدا من تجمع أصحاب الصيدليات وتناول البحث أزمة الدواء والتحرك الذي يقوم به التجمع على خلفية هذه الأزمة.

وشدد حسن على “ضرورة أن يكون الجميع إلى جانب المواطن في هذا الظرف الصعب”، واضاف أن “الحكمة في تحديد سقف التحركات والمطالب تتطلب محاكاة التحديات الراهنة”.

وأكد حسن أن “المشكلة الأساسية هي تلك الحاصلة بين الوكلاء والمصرف المركزي الذي حول ثلاثين مليون دولار خلال الأسبوع المنصرم”، وتابع “أما الآن فإن الوزارة تقوم بتتبع مسار الأدوية بعدما دخلت كوسيط مع الشركات التي تتكتم على المبالغ التي قبضتها خلال هذا الأسبوع”.

وأضاف حسن ان “الوزارة تسعى للاتيان بالفواتير التي دفعها المصرف للشركات من أجل تتبع الأدوية بدءا من المستودعات وصولا إلى توزيعها في السوق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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