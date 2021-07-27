العراق: القبض على 4 إرهابيين في العاصمة بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد الثلاثاء القبض على أربعة إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية.

وذكرت القيادة في بيان لها أن “قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم يواصل جولاته الميدانية لقواطع العمليات ومناطق محيط بغداد ولقاءاته مع القادة وامري التشكيلات في مناطق شمال بغداد والتأكيد على الجهوزية القتالية في ملاحقة عصابات داعش الإرهابية وضرب اوكارهم وعصابات الجريمة المنظمة والخارجين عن القانون وتنسيق الجهود الاستخبارية لجميع الوكالات والأجهزة الأمنية مع قسم استخبارات وامن قيادة عمليات بغداد”.

المصدر: السومرية