الرئيس ميقاتي يواصل استشاراته لتأليف الحكومة

بدأ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي استشاراته النيابية غير الملزمة لتأليف الحكومة، فاستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما والتقى الرئيس سعد الحريري، حيث غادر بعد انتهاء اللقاء دون الادلاء باي تصريح.

والتقى الرئيس ميقاتي الرئيس تمام سلام في مجلس النواب وبعد القاء واكتفى سلام بالقول: “الوقت للعمل وليس للكلام”، كما والتقى الرئيس المكلف نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، ومن بعده التقى كتلتي التنمية والتحرير و المستقبل في اطار الاستشارات النيابية غير الملزمة، ودعا النائب انور الخليل، باسم كتلة التنمية والتحرير، بعد لقاء الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الى “الاسراع قدر الامكان بالتشكيل تجاوبا مع حاجات الناس التي تطال كل قسم من اقسام الحياة”، وقال: “اذا تم التشكيل وان شاء الله يتم في الوقت القصير، فعلى دولة الرئيس ان يبقي العمل على تطبيق جميع بنود الدستور، اضافة الى اصلاح قانون الانتخاب لأنه قسم الناس إلى أقسام مذهبية ويجب أن يطاله تعديلات”.ولاحقا التقى وفدا من كتلة المستقبل حيث قال النائب سمير الجسر، باسم الكتلة،”طلبنا منه الإسراع في التأليف، ونحن مع تأليف حكومة قادرة التي بمجرد أن تتفق مع صندوق النقد الدولي تضع البلد على سكة الخلاص. لم نطلب اي حقيبة ولا اعداد وزارات معينة، وميقاتي هو من يؤلف الحكومة والأمر متروك له. كما اكدنا حكومة اختصاصيين”.

وبعد لقاء الرئيس المكلف قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل باسم كتلة “لبنان القوي“، “انتهت مرحلة التكليف وكلف ميقاتي وهذا من دون موافقتنا وتسميتنا، وهذا دليل إضافي على أننا لسنا الأكثرية”.

اضاف: “اما وقد تكلف ميقاتي، فمن الطبيعي أن نكون اليوم في موقع المساعد لأننا لا نمارس النكد السياسي ونحن مع حكومة باسرع وقت ،وواجبنا تقديم التسهيلات وكل الدعم”.‏

واعلن “اننا أبدينا قرارنا الواضح بعدم مشاركتنا في الحكومة، وهذا يعني عدم تدخلنا في عملية التأليف وهذا قد يكون عنصرا مساعدا”.

بدوره اكد النائب الحاج محمد رعد، بعد لقاء كتلة “الوفاء للمقاومة” الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، “اكدنا على تعاون الكتلة الجدي للاسراع في تشكيل حكومة الضرورة لإنقاذ البلد وطمأنة اللبنانيين في عيشهم فلا تتركهم فريسة للمافيات”.

ورأى ان “اختيار الوزراء وخصوصا في مواقع المال والاقتصاد والتربية، والوزارات التي تأتي بواردات على البلد، يجب أن يكون بشكل ‏يعيد تفعيل مؤسسات الدولة واعادة الانتظام العام”.

وقال: “لم نطلب مطلبا خاصا لكتلتنا، وطلبنا ان تؤلف الحكومة من وزراء ذوي اختصاص وحكمة في ميدان الحياة الاجتماعية العامة”.

ودعا الى “التعجيل في انفاذ القوانين التي أقرها وسيقرها المجلس النيابي والتي تتيح المحاسبة والمحاكمة بلا عوائق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام