شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب جنود الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 05:28

شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب جنود الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 4 ساعة 27 July، 2021
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