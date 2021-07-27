شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب جنود الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 05:28
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رئاسة الجمهورية اللبنانية: نجيب ميقاتي مكلفاً تشكيل الحكومة بـ72 صوتاً في الاستشارات النيابية
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي: أريد ثقة الشعب اللبناني لأنه ليس بإمكاني صنع العجائب لوحدي
ميقاتي: المهمة صعبة ويجب ان تتضافر جهود الجميع ومن يملك حلا فليتفضل ويساعد وليبتعد الجميع عن المهاترات
ميقاتي: الخطوة صعبة ولكن أنا مطمئن ولو لم يكن لدي الضمانات الخارجية المطلوبة لم أكن لأقدم على ذلك
الرئيس ميقاتي يلتقي الرئيس حسان دياب ويجري اتصالا هاتفيا بالرئيس سليم الحص ويبحث معهما حيثيات تشكيل الحكومة
كتلة الوفاء للمقاومة: نسمي نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الذي هو المعبر الإلزامي والمدخل الضروري لتسيير أمور المواطنين
الوفاء للمقاومة: تسمية ميقاتي تعكس جدية التزامنا بأولوية تشكيل الحكومة ونتقصد إعطاء جرعة إضافية لتسهيل مهمة التأليف
رئيس الحكومة السابق سعد الحريري يسمي الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة
كتلتا المستقبل النيابية والتكتل الوطني تسميان رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة جديدة
كتلتا اللقاء الديمقراطي والوسط المستقل تسميان الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة
رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي يسميان الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة
النائب جبران باسيل: قررنا في تكتل لبنان القوي عدم تسمية أي أحد لرئاسة الحكومة
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان يعتذر عن عدم حضور الاستشارات ويفوّض كتلة ضمانة الجبل للتعبير عن الموقف الجامع
الامانة العامة لمجلس النواب: استشارات التأليف في مجلس النواب ستقام عند الحادية عشر والنصف من ظهر الثلاثاء
المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان: نتمنى للرئيس نجيب ميقاتي التوفيق بوضع البلد على سكة الانقاذ والعين على التأليف
الرئيس عون لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام: لبنان يرغب بالتمديد لليونيفيل دون تعديل بالعديد والمهام
اعلان حظر تجول في تونس من السابعة مساء الى السادسة صباحا
الرئيس التونسي قيس سعيد: هناك من يسعى لتفجير الدولة من الداخل ولا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة
سعيد: هناك من يعتقد ان الدولة لقمة سائغة وهناك لصوص يحتمون بالنصوص في البلاد
سعيد: الاوضاع بلغت حدا لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة وأنا لم أحل البرلمان بل علقت أعماله
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إنسحاب لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف من أولمبياد طوكيو رفضا لمواجهة لاعب اسرائيلي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
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النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
شبان فلسطينيون يلقون زجاجات حارقة صوب جنود الاحتلال في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس (المركز الفلسطيني للإعلام)
منذ 4 ساعة
27 July، 2021
نابلس
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