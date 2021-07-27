الحشد الشعبي والقوات الأمنية ينفذان عملية أمنية في صلاح الدين

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين بمشاركة الحشد الشعبي والقوات الأمنية من مختلف الصنوف.

ونقلت وكالة “العهد نيوز” عن الخلية في بيان لها، القول: إنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت، اليوم، عملية أمنية ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، اشترك فيها لواء المغاوير 23 بالحشد الشعبي ولواء 88 بالحشد الشعبي ولواء 91 بالجيش العراقي وفوج حماية النفط في محافظة صلاح الدين”.

وأضاف البيان: إن “العملية نفذت لتعزيز الأمن والاستقرار وملاحقة بقايا عصابات “داعش” التكفيرية ولتطهير المناطق ضمن سلسلة جبال حمرين وحقول عجيل وعلاس ومكحول لغاية الحدود الفاصلة مع المقر المتقدم في كركوك”.

المصدر: العهد نيوز