رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2021 - 00:28

رئيس مجلس الشورى الاسلامي يزور سوريا

منذ 2 ساعة 26 July، 2021
قاليباف
ايران - عربي وإقليمي

من المقرر ان يقوم رئيس مجلس الشورى محمد رضا قاليباف بزيارة الى سوريا قريبا، في اطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وسيلتقي قاليباف خلال زيارته كبار المسؤولين السوريين من بينهم الرئيس السوري بشار الاسد وسيتناول القضايا السياسية والتعاون الستراتيجي بين البلدين، بما في ذلك التوافقات الاقتصادية المبرمة بين ايران وسوريا.

وسيقوم رئيس مجلس الشورى خلال زيارته بمتابعة بعض النشاطات الاقتصادية الإيرانية في سوريا، والتي تصب في مصلحة الشعبين والبلدين وفي الوقت نفسه سيسعى الى تطوير العلاقات الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للتجار والقطاع الصناعي الايراني في سوريا، ومن المقرر ان تجري الزيارة بصورة رسمية في نهاية الاسبوع الحالي.

المصدر: وكالة تسنيم

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