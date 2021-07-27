بايدن يستقبل الكاظمي: انتهينا من مهمتنا القتالية وتعاوننا ضد الإرهاب سيستمر

اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن الاثنين أن الولايات المتحدة ستنهي بحلول نهاية العام “مهمتها القتالية” في العراق لتباشر “مرحلة جديدة” من التعاون العسكري مع هذا البلد.

وقال بايدن خلال استقابله رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في البيت الابيض “لن نكون مع نهاية العام في مهمة قتالية” في العراق، لكن “تعاوننا ضد الارهاب سيتواصل حتى في هذه المرحلة الجديدة التي نبحثها”.

وحول التعاون بين البلدين، قال بايدن “سنرسل 500 ألف جرعة لقاح كورونا للعراق”، مضيفا “ندعم تعزيز الديمقراطية في العراق ونتطلع لتنظيم الانتخابات في تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.

من جهته قال الكاظمي “يسعدني استمرار التعاون بين واشنطن وبغداد”، معتبرا أن “الشراكة مع الولايات المتحدة استراتيجية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية + سبوتنيك