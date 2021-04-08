بغداد وواشنطن تتفقان على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي،امس الاربعاء، تعهد الجانب الأمريكي بسحب عدد مهم من قواته من العراق، مؤكداً الاتفاق على عدم وجود قواعد أجنبية في البلاد.

وقال الأعرجي بحسب وكالة الانباء العراقية، إن”الجانب الأمريكي تعهد بسحب عدد مهم من قواته من العراق، وتحدثنا خلال الحوار عن التقدم الذي أحرزته قواتنا في مكافحة الإرهاب”.

وأضاف “اتفقنا على تولي قواتنا الأمنية مهمة محاربة داعش”، مشيراً الى أن “العراق أكد على حماية الكوادر الأجنبية واتفق الطرفان على عدم وجود قواعد أجنبية في العراق”.

المصدر: السومرية نيوز