الاحتلال الصهيوني يعتقل شابًا فلسطينياً في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شابا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن”قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود صلاح من سكان بلدة سلوان، خلال تواجده في حي الشيخ جراح للتضامن مع سكانه ضد قرار الاحتلال هدم خيمة التضامن داخل الحي”.

وكان ناشطون ومتضامنون اعتصموا، اليوم، في حي الشيخ جراح المهدد بإخلاء سكانه قسرا بالقدس المحتلة، رفضا لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدم خيمتي تضامن وسط الحي.

ودعا أهالي الشيخ جراح المواطنين للاحتشاد رفضا لقرارات الاحتلال الجائرة بحق الحي وخيم التضامن مع السكان.

وتتواصل اعتداءات سلطات الاحتلال على الوقفات وخيام التضامن على مدخل حي الشيخ جراح في القدس المحتلة رفضاً لحصاره المستمر منذ شهرين ونصف وسياسة الاحتلال التي تهدف لتهجير سكان الحي.

المصدر: فلسطين اليوم