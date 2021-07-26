دمشق وموسكو تستكملان أعمال مؤتمر عودة اللاجئين السوريين

استكمالاً للمؤتمر الدولي لعودة اللاجئين السوريين، عقدت اليوم في قصر المؤتمرات بالقرب من العاصمة السورية أعمال واجتماعات متابعة المؤتمر الذي عقد منذ ثمانية أشهر .

رعاية سورية روسية مشتركة، تمثلت بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد ومعه نائبه الدكتور بشار الجعفرري ومعاونه الدكتور أيمن سوسان، إلى جانب وفد روسي رفيع المستوى تكون من المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، وسفير جمهورية الاتحاد الروسي لدى دمشق.

استعراض النتائج خلال اجتماعات اليوم لمؤتمر عودة اللاجئين السوريين، أتى إيجابيا قياساً بالمدة التي مرت على عقد المؤتمر منذ ثمانية أشهر، حيث وصل عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى وطنهم أكثر من مليونين.

إجراءات الدولة السورية تسير على أعلى درجات الجهوزية، حيث أمنت وزارة الإدارة المحلية المستلزمات الأساسية لعودة المواطنين إلى منازلهم حسب تصريح وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف.

هذا وسيعقد المؤتمر على ثلاثة أيام متتالية ليبحث كل متطلبات العودة الطوعية لبقية اللاجئين السوريين أسوة بمن أقدموا على هذه الخطوة، خاصة أن الرئيس الأسد خلال خطاب القسم في السابع عشر من الجاري، قد أكد وكرر دعوة المهجرين السوريين الى العودة الى حضن الوطن.