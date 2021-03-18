عودة 113 لاجئاً إلى سوريا من لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإقامة اللاجئين، اليوم الخميس، بعودة 113 لاجئاً سورياً إلى وطنهم من لبنان، خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وجاء في نشرة المركز على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية “عاد، خلال الــ24 ساعة الأخيرة، 113 لاجئا آخر (منهم 34 امرأة و58 طفلا) إلى سوريا من لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم يشهد معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا عودة أي لاجئ”.

وأضاف المركز بأنه خلال الفترة ذاتها عاد 620 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد. هذا وأشار المركز أيضاً، إلى أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، قامت خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير أراضي من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدة عثمان بريف درعا على مساحة 2.2 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 12عبوة ناسفة، منها عبوة ناسفة واحدة يدوية الصنع.

المصدر: سبوتنيك