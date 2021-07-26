ميقاتي يجري إستشارات تأليف الحكومة الثلاثاء في مجلس النواب

أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب اللبناني في بيان لها الاثنين ان استشارات التأليف سيجريها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الثلاثاء في مقر مجلس النواب في بيروت.

وقال البيان “بالاشارة الى البيان الصادر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بتكليف الرئيس محمد نجيب ميقاتي بتأليف الحكومة، ستجري إستشارات التأليف في مجلس النواب – ساحة النجمة ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل الظهر غد الثلاثاء الواقع فيه 27 تموز 2021”.

وكان قد تم تكليف ميقاتي لتشكيل الحكومة المقبلة في لبنان، حيث تمت تسميته خلال الاستشارات النيابية الملزمة وقد حصل على 72 صوتا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام