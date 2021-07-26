كورونا في تركيا.. الإصابات اليومية تتجاوز ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في أوائل تموز/يوليو – موقع قناة المنار – لبنان
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July 26 2021 - 03:36

كورونا في تركيا.. الإصابات اليومية تتجاوز ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في أوائل تموز/يوليو

منذ 4 ساعة 25 July، 2021
كورونا في تركيا
كورونا في تركيا
تركيا - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 14230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهو رقم يتجاوز ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في أوائل شهر تموز/يوليو.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة تسجيل 55 وفاة بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة.

وتعتبر تركيا الدولة الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

ولا تزال نسبة العدوى أخف بكثير من موجة أبريل ومايو عندما بلغت حالات الإصابة الجديدة بالفيروس ذروتها فوق الـ60 ألف حالة يوميا، قبل أن تنخفض إلى 4418 يوم 4 يوليو في أعقاب إغلاق صارم انتهى في منتصف شهر مايو.

المصدر: وكالات

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