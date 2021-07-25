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July 25 2021 - 17:42

اتحاد الشغل التونسي: مؤسسات الدولة تفككت والمنظومة الحاكمة انتهى توقيتها

منذ 9 mins 25 July، 2021
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تونس - عربي وإقليمي

اعتبر الأمين العام لـ”اتحاد الشغل” في تونس، نور الدين الطبوبي، اليوم، في ذكرى اغتيال السياسي محمد البراهمي سنة 2013، إن مؤسسات الدولة تفككت والمنظومة الحاكمة حاليا انتهى توقيتها.

وقال إن “الأزمة التي تعيشها البلاد حاليا ليست وليدة اللحظة، لكنها تراكمات لعديد من السنوات بعد الثورة”.

وأوضح أن التونسيين اختاروا المسار الديمقراطي، ومن وقع انتخابهم هم مؤتمنون على أمن التونسيين الغذائي والصحي ويجب أن يعملوا على تحسين الأوضاع المعيشية، وليس تشكيل لوبيات”.

وأضاف الطبوبي أن مؤسسات الدولة التونسية تفككت وأصبحت أسرارها ومراسلاتها الداخلية الرسمية منشورة في صفحات التواصل الاجتماعي.

المصدر: وكالات

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