مصلحة الليطاني: رصد أعمال حفر ونقل رمول في جبال الريحان – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2021 - 17:40

مصلحة الليطاني: رصد أعمال حفر ونقل رمول في جبال الريحان

منذ 40 mins 25 July، 2021
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
لبنان

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، أن “فرقها في منطقة داريا التابعة للقطراني في جبال الريحان وضمن نطاق مخفر الريحان، رصدت أعمال حفر ونقل ستوكات رمول في الموقع المستثمر من قبل شخصين، مستغلين الظروف التي تمر بها البلاد للتعدي على الموارد المائية والبيئية، علما أن المتعديين لم يقوما بتسديد الغرامات المتوجبة عليهما لصالح وزارة المالية عن الاستثمار الجائر من قبلهما للمحافر والمقالع في البقاع الغربي وجبال الريحان والعيشية، وستتخذ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الاجراءات القانونية الرامية الى ملاحقة المتعدين والمقصرين في منع التعديات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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