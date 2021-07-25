مراسل المنار:جيش العدو يلقي قذائف ضوئية في أجواء المنطقة الحدودية المحاذية لقرية #الغجر في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2021 - 05:38

مراسل المنار:جيش العدو يلقي قذائف ضوئية في أجواء المنطقة الحدودية المحاذية لقرية #الغجر في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني

منذ 5 ساعة 25 July، 2021
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