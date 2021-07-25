مقتل جنديين تركيين وإصابة اخرين باستهداف آلية عسكرية شرق حلب – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2021 - 05:38
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توقيع اتفاق لبناني ـ عراقي لاستيراد مليون طن من المحروقات من العراق إلى لبنان
الاتفاق اللبناني ـ العراقي وقعه وزير الطاقة ريمون غجر ووزير المال العراقي بحضور اللواء عباس ابراهيم
الوزير غجر: النفط العراقي سنحصل عليه مقابل شراء خدمات في لبنان بالليرة اللبنانية عبر فتح اعتماد في مصرف لبنان
الوزير غجر: الاتفاق مع العراق هو لصالح مؤسسة كهرباء لبنان حصرا
الوزير غجر: نأمل من دول عربية شقيقة أخرى أن تحذو حذو العراق وتقدم لنا فرصا للحصول على المحروقات
الرئيس عون: الاستشارات النيابية الملزمة ستتمّ في موعدها الاثنين المقبل وأي كتلة تطلب تأجيلها يجب أن يكون طلبها مقنعاً
الرئيس عون: من واجب النواب ان يختاروا الشخص المناسب وأنا جاهز للتعاون مع الرئيس ميقاتي أو أي شخصية يسمّيها النواب
النائب حسن فضل الله: كتلة الوفاء للمقاومة تحدد موقفها من التكليف على ضوء الخيارات المطروحة وتُعلنه خلال الاستشارات
النائب فضل الله: من المهم أن يكون التكليف مقدمة فعلية لتشكيل حكومة من دون عوائق أو استيلاد شروط تستنزف مزيدًا من الوقت
النائب فضل الله: الأولوية هي لتشكيل الحكومة للقيام بمهمات إنقاذية سريعة في ظل الإنهيار الحاصل
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوافق على اقتراح اللواء عباس ابراهيم إعفاء الزوار اللبنانيين من رسم فحص الpcr
وفاة شاب وإصابة آخر بجروح نتيجة اصطدام شاحنة بعدد من السيارات المتوقفة على احدى محطات الوقود في الدامور
الصحة الفلسطينية: استشهاد فتى فلسطيني متأثرا باصابته خلال صدامات مع جنود الإحتلال في بيتا في الضفة المحتلة
مواجهات بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة
إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والقنابل الغازية خلال مواجهات قرب حاجز تياسير
ايران تدعو أذربيجان وأرمينيا إلى ضبط النفس إثر الاشتباكات الحدودية المتفرقة الأخيرة التي حصلت
القوات المسلحة الفنزويلية : انتهاك طائرة عسكرية أمريكية لأجواء فنزويلا في المنطقة على الحدود مع كولومبيا
أطباء من وكالة الصحة العامة في بريطانيا: اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا (B.1.621)
الالاف يتظاهرون في استراليا رفضا لتدابير الإغلاق وصدامات مع الشرطة في سيدني
فيتنام تغلق العاصمة هانوي لمدة 15 يوما لارتفاع حالات الإصابة بكورونا
الصحة اللبنانية: تسجيل 843 اصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الاخيرة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
د.فراس أبيض: حاليا كل المستشفيات أقل استعدادا مما كانت عليه في موجة كورونا بداية السنة
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوافق على اقتراح اللواء عباس ابراهيم إعفاء الزوار اللبنانيين من رسم فحص الpcr
هطول أمطار في العديد من مناطق جنوب لبنان منها الناقورة وصور والقرى المجاوره لها وذلك في حدث نادر في فصل الصيف
وفاة شاب وإصابة آخر بجروح نتيجة اصطدام شاحنة فجرا بعدد من السيارات المتوقفة على احدى محطات الوقود في الدامور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الفلبين تقرر منع دخول المسافرين من ماليزيا وتايلاند للحد من انتشار سلالة دلتا
مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز: سلطاتنا لم تتوصل بعد إلى أي استنتاج نهائي حول منشأ فيروس كورونا
الإكوادور: إعلان حال الطوارئ في سجون البلاد بعد اندلاع أعمال شغب
طاجيكستان تعلن استعدادها لاستقبال نحو 100 ألف لاجئ أفغاني
الهند: مقتل 44 شخصا وفقدان العشرات في حوادث انزلاق تربة نجمت عن أمطار موسمية غزيرة في غرب البلاد
إعصار محمل بأمطار غزيرة يضرب تايوان والصين
النشاط التجاري في منطقة اليورو يسجل أسرع معدل نمو له منذ 21 عاما خلال شهر تموز
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
مقتل جنديين تركيين وإصابة اخرين باستهداف آلية عسكرية شرق حلب
منذ 6 ساعة
24 July، 2021
الإحتلال التركي
حلب
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