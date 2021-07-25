الجيش اللبناني: توقيف مواطن في منطقة الشواغير الهرمل على خلفية إشكال وإطلاق نار – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2021 - 05:38

الجيش اللبناني: توقيف مواطن في منطقة الشواغير الهرمل على خلفية إشكال وإطلاق نار

منذ 6 ساعة 24 July، 2021
الجيش اللبناني
لبنان

أصدرت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“بتاريخ 24 / 7 / 2021 وعلى خلفية إشكال وقع في منطقة الشواغير ـ الهرمل بين (ج.ع) و(م.ف) وتطور إلى إطلاق نار شارك فيه عدد من الشبان، دهمت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، منزل المواطن (ن.ع) واوقفته وضبطت داخل المنزل مسدسا حربيا وذخيرته، وسيارتين إحداهما نوع رانج روفر والثانية جيب شيروكي، وضبطت داخلهما مسدسا، وبنادق حربية عدد (5) إضافة إلى 1500 طلقة، وممشطا عدد (49) وجعبا عدد (6).
سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين في الإشكال.”

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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