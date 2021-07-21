النائب ابراهيم الموسوي: تمديد حالة الطوارئ الاميركية تجاه لبنان لن يغير المعادلة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إبراهيم الموسوي ان “سياسة واشنطن حيال لبنان هي سياسة عدوانية”. وخلال مقابلة تلفزيونية علق على القرار الأميركي بتمديد حالة الطوارئ الوطنية تجاه لبنان سنة أخرى، فرأى أن “هذا القرار لن يفت من عضد أحد ولن يغير المعادلة، ومحور المقاومة ثابت ولن يرضخ للضغوط”.

وقال النائب إبراهيم الموسوي إن “التهديدات الإسرائيلية الأخيرة للبنان لا تؤثر على المقاومة، بل هي تظهر الخوف من قدرات هذه المقاومة، وتهدف إلى ابتزاز المزيد من المساعدات الأميركية”. وختم الموسوي أنه “من المستبعد حصول عدوان إسرائيلي على لبنان، لأن إسرائيل لا تتحمل تكلظفته، ولكن المقاومة جاهزة لصد أي عدوان، ومن حق المقاومة الدفاع عن لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية