الولايات المتحدة تواصل حصارها على لبنان باختلاق الذرائع – موقع قناة المنار – لبنان
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July 21 2021 - 22:34

الولايات المتحدة تواصل حصارها على لبنان باختلاق الذرائع

منذ 2 ساعة 21 July، 2021
تقارير مصورة - لبنان

الادارة الاميركية تواصل الضغط على لبنان باختلاق الذرائع وفرض الحصار

المصدر: قناة المنار

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