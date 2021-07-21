مقتل 10 أشخاص بانزلاقات طينية في طاجيكستان

أدت سيول عارمة إلى انزلاقات طينية تسببت بمصرع 10 أشخاص وفقدان شخصين في طاجيكستان، حسب مصادر رسمية الثلاثاء.

وتشهد المناطق الجبلية بآسيا الوسطى كل عام حوادث انزلاقات مميتة غالبا في الربيع، تقطع الطرق في المنطقة التي تفتقر إلى بنية تحتية ما يجبر العائلات على إعادة بناء منازلها التي تتدمر بالكامل.

وقالت لجنة الطوارئ: “هطلت أمطار غزيرة في شمال طاجيكستان تسببت بسيول جارفة”.

وأضافت أن انزلاق التربة اجتاح الاثنين منطقة سغد الشمالية، وحاصر أشخاصا كانوا يرعون الماشية.

وتابعت: “خلال عمليات البحث، انتشل المسعفون جثث ثمانية رعاة من تحت الوحول.. فيما يستمر البحث عن شخصين آخرين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية