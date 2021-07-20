تقرير مصور | السعودية تتجسس على شخصيات لبنانية بمساعدة إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 22:42
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حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسك الحج وسط إجراءات مشددة بسبب كورونا
أكثر من 100 ألف فلسطيني يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك
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وزارة الدفاع السورية: الرئيس الأسد يهنئ الجيش بعيد الأضحى متمنياً له التوفيق في تحقيق الانتصار النهائي على الإرهاب
"داعش" يعلن مسؤوليته عن تفجير الوحيلات الانتحاري في مدينة الصدر والذي أدى إلى سقوط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى
الرئيس ميشال عون يبرق إلى نظيره العراقي ورئيس الوزراء معزياً: لضرورة استمرار العمل على اجتثاث الإرهاب من جذوره
الرئيس دياب لنظيره العراقي: استهداف الأمن والاستقرار في العراق الشقيق جريمة يرتكبها المتآمرون على العراق وعلى شعبه الأبي
الشيخ علي الخطيب يستنكر تفجير بغداد: نناشد أهلنا في العراق أن ينبذوا خلافاتهم ويتعاونوا لاجتثاث البؤر الإرهابية
السيد علي فضل الله للبنانيين في خطبة عيد الأضحى: كونوا كالبنيان المرصوص ولا تسمحوا للعابثين بوحدتكم أن يجدوا منفذاً لهم
الجيش اللبناني: تعرض منطقة وادي حامول قرب بلدة الناقورة لقصف مصدره مدفعية العدو الإسرائيلي بـ12 قذيفة عيار 155
الجيش اللبناني: العثور على 3 مزاحف لإطلاق صواريخ نوع غراد 122 ملم على أحدها صاروخ معد للإطلاق في محيط بلدة القليلة
مراسل المنار: مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال ألقت قنبلة دخانية على الراعي قاسم زهرة في محلة بركة النقار في خراج بلدة شبعا
وزارة الصحة اللبنانية: 632 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الاقتصاد: رفع سعر ربطة الخبز الكبيرة إلى 4500 ل.ل. وسعر الربطة الصغيرة إلى 3000 ل.ل.
الشبان في بلدة بيتا يشعلون الإطارات المطاطية في منطقة قريبة من البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس
مصادر فلسطينية: قوات الإحتلال تعتقل عدداً من الشبان وتصدر مخالفات لأهالي بلدة سلوان بالقدس المحتلة
الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي: توسيع العلاقات مع دول الجوار أهم أولويات السياسة الخارجية للحكومة القادمة
الحكومة الإيرانية: مسؤولية أي تأخير في مسألة الإفراج عن السجناء بين طهران وواشنطن تقع على عاتق الحكومة الأمريكية
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: ندرس بشكل إيجابي فكرة تشغيل مطار كابول بعد مغادرة العسكريين الأميركيين لأفغانستان
أ ف ب: تعرض رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا لهجوم بالسكين خلال صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الصين تنفي الاتهامات الأمريكية بالوقوف خلف هجوم سيبراني استهدف خوادم أساسية لشركة مايكروسوفت
أ ف ب: تعرض رئيس مالي المؤقت أسيمي غويتا لهجوم بالسكين خلال صلاة عيد الأضحى في الجامع الكبير في باماكو
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
بريطانيا ترفع القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 بشكل شبه كامل على الرغم من الارتفاع في عدد الإصابات
رويترز نقلاً عن وسائل إعلام حكومية اثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
تقرير مصور | السعودية تتجسس على شخصيات لبنانية بمساعدة إسرائيلية
منذ 51 mins
20 July، 2021
تقارير مصورة
-
لبنان
ت
تجسس السعودية والامارات على شخصيات لبنانية وبمساعدة تقنية اسرائيلية.
المصدر:
المنار
تجسس السعودية على لبنان
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