تقرير مصور | السعودية تتجسس على شخصيات لبنانية بمساعدة إسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 20 2021 - 22:42

تقرير مصور | السعودية تتجسس على شخصيات لبنانية بمساعدة إسرائيلية

منذ 51 mins 20 July، 2021
السعودية تجسس
تقارير مصورة - لبنان

تتجسس السعودية والامارات على شخصيات لبنانية وبمساعدة تقنية اسرائيلية.

المصدر: المنار

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