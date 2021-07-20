الملك عبد الله لبايدن: يمكنك الاعتماد علي

أعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عن سعادته “برؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنصبه”، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها لواشنطن، برفقة ولي عهده الأمير الحسين. وتوجه الملك عبدالله لبايدن قائلاً “شكراً على لطفكم لذي أظهرتموه لي كالمعتاد، وأيضا تشرفت وسعدت بلقائكم، كما قلت أنت أنك تشرفت بمعرفتك مع والدي قبل عقد من الزمان”.

وأضاف “أنا أشكركم على سخائكم الذي تقدمونه لي ولبلادي..كما أسلفت أنت قدمتم لنا بعض المطاعيم، باسم الأردن والأردنيين، أشكركم جدا على ريادتكم..ليس فقط في دعمكم لبلادنا، لكن في محاربة كوفيد -19 في العالم..كنتم المثل الذي يحتذى به”.

وأكمل العاهل الأردني “كنا معا كشركاء أقوياء، وكما ذكرتم هناك تحديات كبيرة أمامنا، وأعتقد أني والكثير من القادة حول العالم سنعمل على رفع الحمل الثقيل، وهذا ما علينا أن نفعله مع الولايات المتحدة..يمكنك دائما الاعتماد علي وعلى الأردن والكثير من أصدقائنا في المنطقة “.

المصدر: روسيا اليوم