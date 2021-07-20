“الجهاد الإسلامي”: معركة “سيف القدس” لم تتوقف والشعب الفلسطيني مستعد للدفاع عن المسجد الأقصى

أكد الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي الاثنين، أن “معركة سيف القدس لم تتوقف والشعب الفلسطيني مستعد للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس مهما كانت التضحيات، في ظل الاقتحامات “الاسرائيلية” المتواصلة بحق المقدسات الاسلامية”.

ورأى الناطق سلمي، أن “إصرار الاحتلال الاسرائيلي على السماح باقتحام المسجد الأقصى في هذه الأيام المقدسة وفي ظل أجواء يوم عرفه والعشر الأوائل من ذي الحجة هو عدوان على المسلمين جميعاً ومساس بمشاعر كل مسلم على وجه الأرض”.

وقال الناطق سلمي إن “هذه السياسات العدوانية التي تسعى لتوتير الأوضاع معروفة ومكشوفة ، فالمشروع الصهيوني الاستعماري هو أخطر المكونات العدائية ولن تتوقف سياساتهم العدائية إلا بالقوة”.

واقتحم عشرات المستوطنون، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي التي حولت ساحاته وطرقه إلى ثكنة عسكرية. وأفادت دائرة أوقاف القدس، أن قوات الاحتلال أمنت اقتحام أكثر من 100 مستوطن للأقصى عبر باب المغاربة على شكل مجموعات، فيما تصدى المصلون لهم بالتكبيرات.

المصدر: فلسطين اليوم