تنظيم “داعش” يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في مدينة الصدر ببغداد

أفادت وكالة “ناشر نيوز” على قناتها عبر “تيليغرام” بأن تنظيم “داعش” تبنى الهجوم الانتحاري في مدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد .

وكان مراسل RT في العراق نقل عن قائد عسكري عراقي قوله إن”انتحاريا فجر نفسه في سوق الوحيلات بمدينة الصدر في بغداد”، مشيرا إلى أن الانفجار أودى بحياة 28 مدنيا، بينهم نساء وأطفال.

يذكر أن سوق (الوحيلات) من الأسواق الشعبية المكتظة، ويعتبر سوقا للشرائح المجتمعية ذات الدخل المحدود.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بتوقيف آمر القوة المسؤولة في مدينة الصدر على خلفية الانفجار الذي شهدته المدينة.

المصدر: مواقع