رئيس الحكومة العراقية يعقد اجتماعا طارئا في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير #مدينة_الصدر – موقع قناة المنار – لبنان
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July 19 2021 - 23:56

رئيس الحكومة العراقية يعقد اجتماعا طارئا في قيادة عمليات بغداد مع القيادات الامنية والعسكرية والاستخبارية على خلفية تفجير #مدينة_الصدر

منذ 31 mins 19 July، 2021
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