التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري عن مستجدات كورونا

أصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي تقريره اليومي عن مستجدات فيروس كورونا، جاء فيه:

– عدد اللقاحات التي أجريت في مركز لقاح كوفيد-19:

Pfizer: 516

AstraZeneca: 183

– عدد الفحوص التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 342 فحصا.

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 19 مريضا.

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 3 حالات.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: حالة واحدة.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1205 حالات شفاء.

– عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: صفر حالة.

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 3 حالات.

– حالات وفاة: صفر حالة.

وإن مركز لقاح كوفيد-19 داخل مستشفى رفيق الحريري الجامعي بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام