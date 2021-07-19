الرئيس الايراني في اتصال هاتفي مع أمير قطر: تحدي المنطقة الأساس هو عسكرة بعض البلدان

أكدت كلا من طهران والدوحة على ضرورة حل مشكلات المنطقة عبر الحوار ومن خلال الأطر السياسية، وأكدتا الرغبة في استمرار ما وصفتها بالعلاقات الودية بين البلدين.

وخلال اتصال هاتفي بأمير قطر، تميم بن حمد، قال الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني، وفقا للرئاسة الإيرانية، إنه “لا بد من تعزيز التعاون بين دول المنطقة لمحاربة التطرف والعنف”، مؤكدا أن “التحدي الرئيس الذي يواجه المنطقة هو عسكرة بعض البلدان وأيضا الكيان الصهيوني”. فيما وصف أمير قطر العلاقات بين البلدين بأنها “ودية وطيبة للغاية، ومثمنًا جهود روحاني في إقامة علاقات ودية بين طهران والدوحة”، معربا عن أمله في أن “تستمر هذه العلاقات الودية والمتنامية”.

وتابع أمير قطر “نعتقد أنه لا يوجد حل عسكري للمشاكل والصراعات الإقليمية، وأفضل طريقة لحل المشاكل هي من خلال الحوار والأطر السياسية، ونأمل أن تعمل جميع دول المنطقة على تحقيق السلام والاستقرار من خلال تعزيز التعاون”.

جدير بالذكر أن الدوحة أبدت استعدادها لتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن بشأن ملف إيران النووي، وأيضا استعدادها للعب دور رئيسي وفعال في تحقيق “تعاون شامل بالمنطقة”. ورحبت طهران بدعوة الدوحة للحوار الشامل بين دول الخليج وطهران واستعداد الدوحة للوساطة بين الطرفين.

كما يشار إلى أن العلاقات توثقت بين إيران وقطر بعد أن قررت كل من السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة ومصر، في 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتدخل في شؤون الدول العربية الأخرى، والتقارب مع إيران.

وأدت الأزمة الخليجية إلى تحسن العلاقات بين قطر وإيران، لاسيما وأن طهران فتحت مجالها الجوي فورًا أمام الطائرات القطرية، بعد أن أغلقت الدول المقاطعة أبوابها أمام الدوحة. كما أنها أرسلت المواد الغذائية وغيرها من السلع إلى قطر.

المصدر: سبوتنيك