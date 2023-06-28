اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني وأمير قطر واتفاق على توسيع العلاقات الثنائية

اعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي، عن امله في رفع مستوى العلاقات وتطوير مجالات التعاون بين طهران والدوحة. وخلال اتصال هاتفي مع امير دولة قطر تميم بن حمد ال ثاني اليوم الثلاثاء، حيث تبادل الجانبان التهاني على اعتاب حلول عيد الاضحى المبارك.

واضاف السيد رئيسي، ان ايران وقطر لديهما مواقف قريبة من بعضها الاخر حيال، وبما يتيح للبلدين فرص توسيع التعاون الثنائي حيال القضايا الاقليمية والدولية ايضا.

وفيما اشاد باهتمام امير ورئيس الوزراء القطريين لاجل الدفع بالخطط والتوافقات المشتركة مع جمهورية ايران الاسلامية، صرح رئيسي “ايران لطالما اكدت على الارتقاء بمستوى التعاون مع دولة قطر، وترى بان توسيع العلاقات الثنائية سيؤدي الى مزيد من تعاون البلدين في الصعيدين الاقليمي والدولي”.

وبدوره أكد امير دولة قطر على استعداد بلاده لتطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. واعلن تميم ال ثاني عن استعداد قطر لعقد اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة مع ايران، وذلك في ضوء المباحثات والمشاورات الجيدة التي جرت بين البلدين لحد اليوم.

المصدر: وكالة ارنا