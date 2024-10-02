الرئس بزشكيان من الدوحة: أمن المنطقة هو أمن المسلمين وسنرد بشكل أقوى إذا قامت إسرائيل بالرد علينا

قال رئيس الجمهورية الايرانية مسعود بزشكيان، “نحن نريد الامن والاستقرار والسلام، واسرائيل هي التي اغتالت الشهيد هنية في طهران”.

وأكد الرئيس بزشكيان في مؤتمر صحافي مشترك مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة أن “أمن المنطقة هو أمن المسلمين جميعا ونحن لا نتطلع للحرب ولكن نتطلع للسلام والهدوء”، وقال “سنرد بشكل أقوى وأشد إذا قامت “إسرائيل” بالرد علينا”.

وقال بزشكيان “طلبوا منا التريث في الرد على اغتيال الشهيد هنية في طهران لإعطاء فرصة للمفاوضات”، وأضاف “إسرائيل دفعتنا للرد بعد استهداف ضيفنا وتصعيد الوضع في لبنان واستمرار الاعتداءات في غزة”.

وأضاف “نتطلع للسلام والهدوء وإسرائيل تجبرنا على ردود فعلنا”، مؤكداً أن “زعزعة الأمن في المنطقة لا تصب في مصلحة الأوربيين والولايات المتحدة”، وشدد على أن “ما يقوم به الكيان الصهيوني هو توسيع لدائرة العنف”.

واضاف الرئيس بزشكيان “لقد طلب منا الامريكيون والاوروبيون، بان لا نقدم على اي خطوة حتى يتم السلام بغزة في غضون اسبوع؛ ونحن صبرنا املا بالتوصل الى السلام لكنهم تمادوا في مجازرهم وباتوا اكثر تهورا”.

وبدأ الرئيس الايراني زيارته الى الدوحة تلبية لدعوة امير قطر تميم بن حمد ال ثاني، للمشاركة في منتدى حوار التعاون الآسيوي (ACD)، حيث سيلقي كلمته، كما سيجري مباحثات مع عدد من نظرائه وقادة الدول المشاركة في هذا الاجتماع.

وسيعقد الرئيس بزشكيان قمة ثنائية مع الامير تميم ال ثاني، خلال زيارته الرسمية الى دولة قطر الي تستغرق يومين، كما سيرعى اجتماع اعضاء الوفد الايراني رفيع المستوى مع نظرائهم القطريين، ومراسم توقيع مذكرات التفاهم بين البلدين.

المصدر: وكالة ارنا