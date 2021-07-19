عـنـاويـن واسرار الـصـحـف الـلـبنـانـيـة لـيـوم الاثـنـين 19-07-2021

العناوين

الأخبار:

ـ إسرائيل تخشى «خراباً ثالثاً».

ـ نقابة المهندسين: الأحزاب تخسر

ـ نادي رؤساء الحكومات يفضل ميقاتي… والسعودية على الحياد.

ـ رحيل مهندس «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»: وداعاً «غسّان»

البناء:

ـ العواصم تصوّت: الرياض لنواف سلام وباريس لأديب وواشنطن لبعاصيري.

ـ التداول النيابيّ بين ميقاتي وكرامي والبزري… وغسان عويدات مرشّح جديّ.

ـ الاثنين المقبل للاستشارات النيابيّة لتسمية رئيس حكومة… وعطلة العيد للتشاور.

الديار:

ـ الرئيس الأسد يُطالب بإستعادة أموال السوريين في المصارف اللبنانية.. ولا إحصاءات رسمية.

ـ المواطن اللبناني متروك لأمره. ويُواجه ارتفاع أسعار غير مسبوق ولا مثيل له منذ عقود.

ـ هل يتمّ فتح تحقيق بالتهريب والإحتكار وأرباح التجّار؟ الجواب عند القضاء اللبناني

الجمهورية:

ـ التكليف الجديد دونه تهيُّب المرشحين.

ـ عارف ياسين نقيبًا للمهندسين.

ـ أربع رسائل أمنية بحاجة للتدقيق

ـ المجتمع الدولي.. حليف السلطة!

اللواء:

ـ تدويل التسمية: توافق دولي – إقليمي أو انتظار طويل!

ـ 7 مرشحين قيد التداول والانهيارات تتوالى.. ونقابة المهندسين تصفع أحزاب السلطة.

ـ تصعيد إسرائيلي خطير: قطعان المستوطنين يقتحمون الأقصى

ـ إسرائيل تُسرِّب مخططاً لضرب “نووي” إيراني.

النهار:

ـ مخاض التكليف: هل يتعرّض العهد للعقوبات؟.

ـ عارف ياسين نقيباً للمهندسين: الاحزاب تفقد وهجها في النقابة الكبيرة.

ـ الأسد: الأموال المجمدة في لبنان أكبر عائق للإستثمار.

ـ مفاوضات فيينا إلى ما بعد تسلم رئيسي وجدل أميركي- إيراني حول السجناء.

الاســرار

البناء

▪️ قالت مصادر على صلة بالمشاورات لتسمية رئيس مكلّف بتشكيل الحكومة إن التداول يدور بين ثلاثة أسماء أحدها يحظى بحماس الفريق الرئاسيّ ينتظر قبولاً نيابياً كافياً، والثاني ينتظر أجوبة خارجية قبل أن يتحوّل إلى مرشح جدّي والثالث ينتظر سحب الإسمين من التداول ليصير بديلاً.

▪️ قالت مصادر دبلوماسية إن تشاوراً روسياً صينياً إيرانياً ينسّق مع باكستان والهند تحوّل الى غرفة عمليات سياسية أمنية اقتصادية لمتابعة وضع أفغانستان على مدار الساعة وإعداد خطط المواجهة لحظة الانسحاب الأميركيّ الكامل ومنع سيطرة الفوضى وتمدّدها الى الخارج

اللواء

▪️ قطع عدد من الطامعين بالجنة الوزارية إجازاتهم في الخارج وعادوا إلى البلد ليكونوا على مقربة من التطورات الجديدة!

▪️ تم رفع الدعم عن الدواء قبل التأكد من خلو مستودعات مستوردي الأدوية الكميات المدعومة سابقا والتي إختفت من الصيدليات منذ أكثر من شهر فيما وصل الإرتفاع في أسعار الأدوية المصنعة محليا إلى ٥٢ بالمئة!

▪️ تجري محاولات على اكثر من صعيد خارجي لتحييد المساعدات المالية والعينية المتوقعة للجيش والقوى الأمنية عن قنوات التواصل الرسمي لضمان وصولها إلى أهدافها مباشرة بعيداً عن الفساد المستشري في الإدارات العامة!

الجمهورية

▪️ لاحظت اوساط سياسية أن اتصالات دولية وعربية ستتكثف خلال الأيام المقبلة للاتفاق على ترشيح شخصية تكلف بتشكيل الحكومة وشكلها قبل البدء بالاستشارات.

▪️ إعتبر رئيس تيار سياسي في مجلس خاص أن ما صدر عن أحد خصومه لا يحتاج إلى رد شخصي من قبله.

▪️ يجري مرجع روحي مشاورات بعيداً من الأضواء مع مرجعيات دولية وعربية للمساعدة على تشكيل الحكومة من خلال عزل خلافاتها وتحييد لبنان عنها.

المصدر: صحف