جريح فلسطيني باعتداءات لمستوطنين صهاينة وسط الخليل بالضفة المحتلة

أصيب فلسطيني بجروح مساء الأحد باعتداء من قبل مستوطنين صهاينة مسلحين بحماية جنود العدو على منازل الفلسطينيين في حي تل الرميدة وشارع الشهداء وسط مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عشرات المستوطنين هاجموا بالحجارة واعتدوا بالضرب على عدد من المواطنين اثناء مرورهم في شارع الشهداء وسط المدينة، ما أدى الى إصابة شاهر أبو عيشة بجروح بالوجه نقل على إثرها الى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم مهاجمة عدد من المنازل”.

وذكرت المصادر أن “اعتداءات المستوطنين تزامنت مع عمليات ترهيب نفذها جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص في المنطقة ومحاصرة منازل المواطنين”.

المصدر: فلسطين اليوم