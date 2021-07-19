الجزائر: عفو رئاسي عن 11896 مسجونا

أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون أصدر عفوا رئاسيا عن 11896 مسجونا.

وأوضحت الرئاسة في بيان لها الأحد أن “تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وقع مرسومين رئاسيين”.

وأضاف البيان أن “المرسوم الأول يتعلق بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 12 شهرا أو يقل عنها”، وأشار إلى أن “المرسوم الثاني، يتعلق بعفو لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا والناجحين في التعليم والتكوين المهني (شهادة التعليم المتوسط، البكالوريا، التخرج من الجامعة وشهادة التكوين المهني والحرفي) إذا كان باقي عقوبتهم يساوي 24 شهرا أو يقل عنها”.

المصدر: روسيا اليوم