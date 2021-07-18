القوى الفلسطينية تحذر من استمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة

حذرت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر الأحد “من استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع”، وطالبت “الوسطاء وجميع الأطراف الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحصار بشكل فوري وتسريع عملية إعادة الإعمار”.

وقال منسق القوى الوطنية وعضو المكتب السياسي في الجهاد الاسلامي خالد البطش خلال مؤتمر صحفي في مخيم العودة شرق غزة إن “الحصار والإغلاق أمران لم يعد يقبل بهما شعبنا، لذلك نعطي فرصة للوسطاء حتى ينهوا هذا الحصار ويدخلوا مواد الإعمار وضمان حرية الحركة لأبناء شعبنا”، وأضاف “في حالة فشل هذه الجهود فإنه لن يكون أمام شعبنا إلا المواجهة والعمل بكل ما أوتي من قوة حتى يستعيد حقه في الكرامة والحرية”.

المصدر: فلسطين اليوم