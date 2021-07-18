الشيخ البغدادي في ذكرى انتصار تموز ٢٠٠٦: ما نشهده اليوم فصلٌ جديدٌ من فصول المشروع الأمريكي في المنطقة الذي سيشهد هزيمةً نكراء

أكد عضو المجلس المركزي في حزب الله سماحة الشيخ حسن البغدادي، على وجوب التكاتف الإجتماعي والوحدة الداخلية في وجه الفصل الجديد من فصول المشروع الأمريكي في المنطقة، والذي يستهدف لقمة عيش المواطن ووحدته الداخلية.

وأضاف الشيخ البغدادي خلال مناسبة ذكرى انتصار تموز ٢٠٠٦م والتي نظمتها جمعية الامام الصادق (ع) في بلدة أنصار الجنوبية أنّ”الإستثمار الأمريكي وحلفاءه لفساد المسؤولين الذين جاء بهم ومكّنهم من رقاب الناس خلال عقود من الزمن ليستثمر بهم في الإقتصاد، إنّ ماعجزوا عنه في الحرب، سيكتشف سريعاً أنه وصعاليكه لن ينالوا من إرادة هذا الشعب المجاهد الذي لم تهزمه كلّ الطائرات وأسلحة الدمار في عدوان تموز ٢٠٠٦ م وقدّم الشهداء والجرحى والبيوت، فلن يهزمه هذا الضجيج الناتج عن خوفكم وصراخكم، وقد شاهدناكم في حرب سيف القدس كيف تمخّض الجمل فأولد فأرة!”.

وتابع”أنا واثق أنكم ستشهدون مع صعاليككم هزيمةً جديدة تخرجون بها أذلاء، هزيمةً سوف يسطّرها شعبنا بوعيه وصبره وتكاتفه ووحدته الداخلية وثباته خلف القيادة الحكيمة، وكلّ رهاناتكم على عامل الوقت والانتخابات النيابية ستكون سراباً”.

المصدر: موقع المنار