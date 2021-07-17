الوزير حسن يعلن فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع للحد من أزمة الدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 22:06

الوزير حسن يعلن فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع للحد من أزمة الدواء

منذ 2 ساعة 17 July، 2021
الوزير حمد حسن
لبنان

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن عن فتح باب الإستيراد الطارئ والتسجيل السريع لأنواع الأدوية المفقودة في السوق المحلي بموجب موافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة، مع الإلتزام بالضوابط الفنية ومعايير الجودة المعتمدة، على أن يستكمل المستورد الوثائق المطلوبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإستيراد.

وأكد الوزير حسن، في بيان، أن هذا الإجراء الإستثنائي، الثاني من نوعه بعد آلية تسعير المستلزمات الطبية، يهدف إلى مواجهة وتخطي التحدي الناجم عن فقدان بعض الأدوية، موضحًا أن دوائر وزارة الصحة العامة ستكون جاهزة بدءًا من الإثنين المقبل لاستقبال طلبات الإستيراد، وأن آلية التسعير ستضمن جودة الدواء وفعاليته بسعر تنافسي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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