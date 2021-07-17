وزير الصحة اللبناني حمد حسن يعلن فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع للحد من أزمة الدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 22:06
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وزير الصحة حمد حسن يعلن فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع للحد من أزمة الدواء
وزارة الصحة العامة: 488 إصابة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا في لبنان خلال 24 ساعة
مدير عام مستشفى رفيق الحريري الجامعي: لبنان دخل فعليا الموجة الرابعة من تفشي وباء كورونا
التيار الوطني الحر: نأسف لاعتذار الرئيس الحريري بدل إقدامع على تشكيل حكومة تواجه التحديات الضاغطة
التيار الوطني الحر: مصرف لبنان يتحمل مسؤولية ضبط تفلت سعر صرف الدولار وإن لم يفعل فهو يعتبر شريكا في إفقار اللبنانيين
رئيس مجلس النواب نبيه بري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الأضحى المبارك نظراً إلى الأوضاع التي يمر بها لبنان
قائد الجيش: الوضع يزداد سوءاً والأمور آيلة إلى التصعيد والمسؤولية كبيرة في هذه المرحلة والمطلوب حفظ الأمن
الرئيس السوري بشار الأسد: أرادوا تقسيم البلاد فأطلق الشعب رصاصة الرحمة على مشاريعهم بوحدته
الرئيس الأسد: السوريون داخل وطنهم يزدادون تحديا وصلابة والذين خطط لهم أن يكون ورقة ضد وطنهم أصبحوا رصيده في الخارج
الرئيس الأسد: أكرر دعوتي لكل من غرر به للعودة إلى حضن الوطن لأن الرهانات سقطت وبقي الوطن
الرئيس الأسد: الأموال المجمدة في البنوك اللبنانية المقدرة بعشرات المليارات يشكل عائقا وحله مرتبط بحل الأزمة في لبنان
الرئيس الأسد: واثقون بدور الأصدقاء كإيران وروسيا اللتين كان لوقوفهما معنا أثرا كبيرا في التحرير
قوات الإحتلال الإسرائيلي تقمع المشاركين في وقفة مساندة لأهالي الشيخ جراح بالقدس المحتلة قرب الحي وتجبرهم على المغادرة
نائب وزير الخارجية الإيراني: طهران تمر بمرحلة انتقالية ومن الطبيعي إرجاء مباحثات فيينا حتى تسليم السلطة للإدارة الجديدة
عباس عراقجي: على الولايات المتحدة وبريطانيا عدم ربط قضية تبادل السجناء الجاهزة للتنفيذ بالاتفاق النووي
عراقجي: هناك إمكانية لإطلاق سراح عشر سجناء غداً إذا أوفت بريطانيا وأمريكا بتعهداتهم بموجب الاتفاقية
حركة طالبان: سيطرنا في الشهرين الماضيين على 194 مديرية في أفغانستان والقوات الأفغانية استعادت 5 منها
مراسل المنار: تم تأجيل المحادثات الأفغانية _ الأفغانية بوساطة باكستانية إلى ما بعد عيد الأضحى بطلب من الحكومة الأفغانية
وكالة الصحافة الفرنسية: ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في أوروبا الى أكثر من 165 بينهم 141 في ألمانيا
بدء الحجاج بالتوافد إلى مكة المكرّمة تمهيداً لانطلاق مناسك الحج المقتصرة على المقيمين في السعودية بسبب انتشار كورونا
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تعرض موقعها لهجوم سيبراني من الخارج
وزارة الطوارئ الروسية: جميع ركاب الطائرة الروسية التي فقدت فوق سيبيريا على قيد الحياة
المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يتوقع ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات الجديدة بكورونا في الأسابيع المقبلة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
تستقبل جمعية الإمداد الخيرية الأضاحي والتبرعات لتوزيعها على الفقراء والأيتام على الأرقام التالية 76641631 - 01555717 أو عبر حسابها 814/14 في جميع فروع القرض الحسن
فرنسا تدعو كل رعاياها إلى مغادرة أفغانستان بسبب الأوضاع الأمنية الناتجة عن الهجوم الواسع التي تشنه طالبان
الاتحاد الأوروبي: ندعم جهود الاتحاد الإفريقي لحل أزمة سد النهضة وندعو للحوار لتجاوز الخلافات
جنوب إفريقيا: إرتفاع عدد القتلى إلى 72 قتيلا في أعمال العنف المستمرة لليوم الخامس على التوالي
الاتحاد الأوروبي يوافق على خطط للتعافي الاقتصادي تقدمت بها 12 دولة بينها فرنسا وايطاليا واسبانيا ويشكك بخطة المجر
الاقتصاد الأميركي يسجّل أكبر ارتفاع في معدّل التضخّم منذ العام 2008
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
هيئة دعم المقاومة الاسلامية تستقبل تبرعاتكم عبر مكاتبها ومندوبيها في كافة المناطق على الرقم 01550450
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وزير الصحة اللبناني حمد حسن يعلن فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع للحد من أزمة الدواء
منذ 2 ساعة
17 July، 2021
عاجل
ازمة الدواء
حمد حسن
وزير الصحة
التعليقات
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