وزير الصحة اللبناني حمد حسن يعلن فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع للحد من أزمة الدواء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 22:06

وزير الصحة اللبناني حمد حسن يعلن فتح باب الاستيراد الطارئ والتسجيل السريع للحد من أزمة الدواء

منذ 2 ساعة 17 July، 2021
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