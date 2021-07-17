نقابة مستوردي الأدوية في لبنان أيدت قرار حسن رفع الدعم عن الأدوية – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 17:22

نقابة مستوردي الأدوية في لبنان أيدت قرار حسن رفع الدعم عن الأدوية

منذ 10 mins 17 July، 2021
نقابة مستوردي الأدوية في لبنان
لبنان

 أوضحت نقابة مستوردي الدوية وأصحاب المستودعات في لبنان في بيان، “المعلومات المغلوطة حول تعليق نقابة مستوردي الادوية على قرارات وزير الصحة العامة التي صدرت الامس، ولاسيما القرار المتعلق برفع الدعم عن 1500 دواء يتم استيراده أو تصنيعه محليا بإجازة”.

ورأت النقابة، “من الناحية المبدئية، أن القرار الذي أصدره الوزير يأتي في الاتجاه الصحيح، خصوصا بعد تحذير مصرف لبنان من عدم قدرته على الاستمرار في الدعم بالمبالغ ذاتها التي كان يؤمنها في السابق”.

وأضافت “لقد أصدرت وزارة الصحة لوائح الاسعار على سعر صرف 12000 ل.ل للدولار الواحد فيما تطلب من المستورد شراء العملة الاجنبية من السوق السوداء، أي بسعر 24000 ل.ل حاليا، وبالتالي سوف يتكبد المستورد خسائر تفوق 50% من سعر المبيع. فكيف به أن يؤمن الدواء من دون تعريض مؤسسته للافلاس؟”.

وتابعت “لقد حددت الوزارة هامش ربح المستورد بنسبة 6% وهي نسبة لا تغطي التقلبات اليومية للعملات الاجنبية بالسوق السوداء. فكيف بها أن تغطي خسارة 50% كما هي الحال في الوضع الحالي”.

وأكدت النقابة أنها “تضع نفسها بتصرف وزير الصحة العامة من أجل ايجاد السبل التي تؤدي الى نجاح تطبيق القرار وتأمين الدواء الى الاسواق اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية

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