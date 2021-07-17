الصحة اللبنانية تعلن عن استمارات خاصة بالحالات الاستثنائية للتلقيح

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية العامة في بيان السبت، أنها “وضعت بتصرف المواطنين استمارات لتعبئتها من خلال روابط محددة، في حال وجود ظروف استثنائية أو حالات خاصة تستدعي الحصول على اللقاح في مواعيد من خارج المراحل المتبعة في الخطة الوطنية للقاح، علما بأن استلام الطلبات يتم في مهلة أدناها 48 ساعة من تاريخ تقديمها.

وتذكر الوزارة بأن تعبئة هذه الاستمارات يجب أن تترافق مع تسجيل الشخص المعني على المنصة الرسمية.

والاستمارات هي:

– استمارة لتعديل البيانات الأساسية باللغتين العربية واللاتينية (الإسم، إسم الأب، الشهرة، تاريخ الميلاد، رقم بطاقة التعريف، الرقم الخليوي:

https://ee.kobotoolbox.org/x/o2wz8tMP

– استمارة مخصصة للحالات الصحية التي تحتاج أخذ اللقاح وهي من خارج الفئة العمرية المستهدفة:

https://ee.kobotoolbox.org/x/vJD9R5RC

– استمارة لتقريب موعد الجرعة الأولى أو الثانية بداعي السفر:

https://ee.kobotoolbox.org/x/tFyEYLqL

– استمارة لتقريب موعد الجرعة الأولى أو الثانية بهدف إجراء عمل طبي ضروري:

https://ee.kobotoolbox.org/x/b6gnizFj

– استمارة للذين أخذوا الجرعة الأولى من لقاح فايزر أو أسترازينيكا خارج لبنان ويريدون الحصول على الجرعة الثانية في لبنان:

https://ee.kobotoolbox.org/x/FHf9wlzP

– استمارة طلب للحصول على اللقاح بسبب عقد عمل خارج لبنان:

https://ee.kobotoolbox.org/x/sAOBY3ni

– استمارة طلب للحصول على اللقاح بسبب إلتحاق في جامعة خارج لبنان:

https://ee.kobotoolbox.org/x/wT4d981i

المصدر: الوكالة الوطنية