إحباط عملية إرهابية داخل ناحية جرف النصر شمال محافظة #بابل على يد لواء ٤٧ من الحشد الشعبي (وكالة يونيوز) – موقع قناة المنار – لبنان
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July 17 2021 - 10:26

إحباط عملية إرهابية داخل ناحية جرف النصر شمال محافظة #بابل على يد لواء ٤٧ من الحشد الشعبي (وكالة يونيوز)

منذ 1 ساعة 17 July، 2021
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