الإرهابيون يخططون لمحاكاة هجوم كيميائي في إدلب لاتهام الحكومة

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، العقيد البحري فاديم كوليت، أن الإرهابيون يحضرون لمحاكاة هجوم كيميائي في منطقة خفض التصعيد “إدلب”، وأنه من المرجح تخطيطهم للقيام بذلك في يوم تنصيب الرئيس السوري بتاريخ 17 تموز/ يوليو.

وقال كوليت للصحفيين: “الإرهابيون يخططون لتنظيم محاكاة “هجوم كيميائي” على خط التماس في محيط بلدتي سراقب وخان شيخونن بمشاركة المنظمة الإنسانية الزائفة “الخوذ البيضاء” ووسائل الإعلام المحلية لتصوير التمثيلية من أجل اتهام القوات الحكومية السورية باستخدام مواد كيميائية ضد المدنيين، حيث نقلوا إلى هناك 10 حاويات تحتوي موادا سامة.”

المصدر: وكالة سبوتنيك