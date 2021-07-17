فيسبوك” ترفض انتقادات الرئيس بايدن بشان المعلومات المضللة حول فيروس كورونا

رفضت شركة “فيسبوك” انتقادات الرئيس الأميركي جو بايدن، بشأن المعلومات المضللة حول فيروس كورونا واللقاحات.

وقالت “فيسبوك” في بيان: “نحن لن نولي اهتماما بالاتهامات غير المدعومة بالوقائع”.

ولفتت “فيسبوك” إلى أن أكثر من ملياري شخص اطلعوا على معلومات مبنية على مصادر موثوق بها حول وباء فيروس كورونا واللقاحات على موقعها، وهذا أكثر مما هو في أي موقع على الإنترنت”.

وقال بايدن “لدى سؤاله عن المعلومات المضللة وما هي رسالته لمواقع التواصل الاجتماعي مثل “فيسبوك”.. إنها تقتل الناس.. انظروا، الجائحة موجودة بين من لم يتلقوا اللقاحات.. وهي تقتل الناس”.

من جهتها، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي شركة “فيسبوك”.

وقالت “من الواضح أن هناك إجراءات اتخذوها.. إنها شركة قطاع خاص.. هناك إجراءات إضافية بإمكانهم اتخاذها.. من الواضح أن هناك الكثير مما يمكن عمله”.

المصدر: وكالة سبوتنيك