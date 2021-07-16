السيد صفي الدين:ناسنا عندما ترى ان هذا العدو يريد اذلال الشعب سيزدادون صلابة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 23:04

السيد صفي الدين:ناسنا عندما ترى ان هذا العدو يريد اذلال الشعب سيزدادون صلابة

منذ 1 ساعة 16 July، 2021
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