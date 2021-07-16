رئاسة الجمهورية نفت ما نُشر عن “محضر” اللقاء بين الرئيس عون والحريري

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الجمعة “نشر موقع النهار الالكتروني اليوم ما ادعى انه محضر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وذلك نقلا عن مصادر سياسية”.

واكد المكتب ان “الكلام المنسوب في المحضر الى رئيس الجمهورية، لا أساس له من الصحة، وهو من نسج خيال تلك المصادر السياسية المعروفة بهدف احداث بلبلة في الرأي العام وتشويه الواقع، لاسيما وان الحضور في هذا اللقاء اقتصر على الرئيسين عون والحريري فقط، لذلك اقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام