رئاسة الجمهورية نفت ما نُشر عن “محضر” اللقاء بين الرئيس عون والحريري – موقع قناة المنار – لبنان
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July 16 2021 - 18:32

رئاسة الجمهورية نفت ما نُشر عن “محضر” اللقاء بين الرئيس عون والحريري

منذ 26 mins 16 July، 2021
رئاسة الجمهورية اللبنانية
لبنان

قال مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان له الجمعة “نشر موقع النهار الالكتروني اليوم ما ادعى انه محضر اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وذلك نقلا عن مصادر سياسية”.

واكد المكتب ان “الكلام المنسوب في المحضر الى رئيس الجمهورية، لا أساس له من الصحة، وهو من نسج خيال تلك المصادر السياسية المعروفة بهدف احداث بلبلة في الرأي العام وتشويه الواقع، لاسيما وان الحضور في هذا اللقاء اقتصر على الرئيسين عون والحريري فقط، لذلك اقتضى التوضيح”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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